La Ciudad lanzó la licitación para construir la línea F

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para fomentar la detección temprana y el tratamiento oportuno de esta enfermedad.

En ese marco, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires refuerza su política de prevención y promoción de la salud con una agenda de actividades que se desarrollan durante todo el mes, en hospitales generales y centros de atención primaria.

El objetivo es acercar los estudios y controles a toda la comunidad, promoviendo la consulta ginecológica anual y la realización de mamografías preventivas.

La detección temprana es clave: los tumores menores a un centímetro tienen hasta un 90% de probabilidades de curación.

Controles y estudios

En todos los efectores de salud de la Ciudad se pueden realizar los estudios necesarios para la detección temprana del cáncer de mama, de manera gratuita y con derivación ginecológica previa:

Mamografía

Ecografía mamaria

PAP y colposcopía

La mamografía es un estudio sencillo y eficaz, que demora menos de diez minutos y permite detectar lesiones en etapas iniciales.

Acciones y jornadas en los hospitales de la Ciudad

Durante octubre, los equipos de salud desarrollan distintas propuestas orientadas a la comunidad: controles sin turno previo, charlas informativas, talleres y campañas de promoción del cuidado.

Hospital Cecilia Grierson

Miércoles de octubre, de 8:00 a 15:00 hs

Destinado a mujeres mayores de 40 años.

Mamografías preventivas, controles gratuitos, información y asesoramiento. Atención espontánea, sin turno previo.

Hospital Durand

Del lunes 20 al viernes 24, de 8:00 a 11:00 hs. Consultorio 35, planta baja.

Examen mamario y mamografía.

Inscripción previa mediante formulario online.

También se puede asistir sin turno, según disponibilidad.

Hospital Marie Curie

Del lunes 20 al viernes 24.

Destinado a mujeres entre 35 y 70 años sin diagnóstico previo.

Estudios: papanicolau y mamografía.

30 turnos diarios por orden de llegada.

Los resultados estarán disponibles la semana del 27 al 31 de octubre.

No es necesario ser paciente del hospital.

Hospital Penna

Del lunes 27 al viernes 31, de 8:00 a 12:00 hs.

Consultorios Externos, planta baja.

Atención sin turno, por orden de llegada.

Las consultas que indiquen mamografía podrán acceder al turno para realizar el estudio el mismo día.

Hospital Piñero

Para personal del hospital: del 18 al 20 de octubre.

Para la comunidad: 22, 23 y 24 de octubre.

Información y turnos en: @mamografíapiñero.

Hospital Vélez Sarsfield

Campaña de prevención del 8 al 24 de octubre: mamografía, ecografía mamaria y control con mastólogos.

Charla de prevención en el Club All Boys: 13 de octubre.

Taller para pacientes con diagnóstico de cáncer de mama: miércoles 15, a las 15 hs.

Inscripción previa por correo: ginecovelez2019@gmail.com

Dónde realizar los controles

Las vecinas de la Ciudad pueden acercarse a los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) para realizar la consulta ginecológica y obtener la orden correspondiente. Todos los estudios son gratuitos y forman parte de la red de servicios públicos de salud de la Ciudad.

La Ciudad te cuida

La campaña “Octubre Rosa” forma parte de una política integral de prevención y promoción del cuidado de la salud de las mujeres.

Con acciones coordinadas entre el sistema hospitalario y la red de atención primaria, la Ciudad reafirma su compromiso con el acceso equitativo, gratuito y de calidad a los servicios de diagnóstico y control.