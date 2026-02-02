Ciclovías en CABA: La red superó los 310 km pero denuncian que hay barrios «desconectados»

A 15 años del inicio de una política que transformó la calle, el balance sobre las ciclovías en CABA muestra luces y sombras. Los números oficiales son contundentes: la red ya alcanza los 310 kilómetros de extensión y los viajes en bicicleta pasaron de representar un marginal 0,4% en 2009 al 7% en 2025, sumando unos 500.000 traslados diarios.

Sin embargo, detrás del éxito estadístico, usuarios y organizaciones advierten sobre un «estancamiento» en los últimos tres años y señalan un mapa desigual: mientras el norte y el centro consolidan sus corredores, grandes zonas del sur y el oeste porteño siguen esperando su conexión.

El mapa desigual: ¿Qué barrios no tienen ciclovías en CABA?

La expansión de la red de ciclovías en CABA no fue homogénea. Según Leo Spinetto, referente del sitio especializado Bicivilizados, el crecimiento se ralentizó y dejó zonas con «poca o nula infraestructura ciclista».

Los barrios más afectados por la falta de conexión son:

Zona Sur: Barracas, Nueva Pompeya, Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo.

Zona Oeste: Liniers, Mataderos y Floresta.

El caso Villa del Parque: A pesar de ser densamente poblado y con mucha vida comercial, no cuenta con un solo metro de bicisenda interna.

Además, denuncian que en comunas como Agronomía, Boedo o Saavedra, los tramos existentes son «aislados» y no conforman una red funcional que permita viajes seguros de principio a fin.

Debate por el estancamiento y el mantenimiento

Desde el Gobierno de la Ciudad defienden la gestión asegurando que la bicicleta es una «política estratégica» que se sostiene en el tiempo. Explican que la red de ciclovías en CABA no es estática: se evalúa permanentemente y se realizan ajustes, como las ampliaciones en Billinghurst o Gorriti.

No obstante, la percepción de los ciclistas es distinta. Advierten que en 2025 «no se sumó nada significativo al sistema troncal» e incluso hubo intentos judicializados de remover tramos en calles como Marcelo T. de Alvear. A esto se suma el reclamo por el mantenimiento del asfalto, vital para la seguridad de quienes pedalean.

Estacionamiento: Cuánto cuesta dejar la bici

Otro punto clave en la discusión sobre las ciclovías en CABA es dónde dejar el rodado. La Ley 5.018 es clara respecto a los garajes comerciales:

Es obligatorio aceptar bicicletas. Tarifa por hora: No puede superar el 10% de la tarifa de autos. Estadía: No puede superar el valor de dos boletos mínimos de colectivo.

A pesar de la normativa, los usuarios reclaman más opciones de estacionamiento público seguro para evitar robos y fomentar el uso real de la bici como medio de transporte masivo.