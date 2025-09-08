«Viuda Negra» que era buscada desde julio fue detenida en cercanías de Puerto Madero

En las últimas horas la Policía de la Ciudad realizó un procedimiento en el Barrio Rodrigo Bueno y detuvo a una joven colombiana, de 28 años, sospechosa de haber cometido varias estafas y robos con la modalidad «viuda negra».

Las pesquisas estuvieron a cargo del personal de la División Robos y Hurtos Norte y se iniciaron en julio cuando un hombre de 37 años denunció que había sido engañado y asaltado por una mujer que conoció en una aplicación de citas.

En su testimonio indicó que se encontraron en una pizzería y luego se dirigieron a su domicilio donde consumieron bebidas con alcohol. El hombre aseguró que en los tragos la mujer le colocó algún psicofármaco que lo durmió. Cuando despertó al día siguiente descubrió que le habían robado joyas de oro y dinero en efectivo en distintas monedas, también un teléfono celular, una notebook y otros bienes que no fueron especificados.

Pocos días después los investigadores identificaron a una sospechosa cuando detuvieron a tres hombres por un robo automotor. Los detectives corroboraron que entre los arrestados se encontraba la pareja de una presunta viuda negra conocida como “Heidi”.

Esta ciudadana colombiana de 24 años fue capturada el 10 de agosto cuando pretendía escapar a Bolivia por el paso fronterizo de la provincia de Jujuy. «Heidi» es sospechosa en al menos ocho ataques en la que diferentes hombres fueron drogados y robados.

Con la identificación de este sujeto y su relación con la mujer detenida en el noroeste, se cruzaron los datos obtenidos en las diferentes investigaciones y se identificó una vivienda que podría ser habitada por la mujer buscada.

A continuación el personal de Robos y Hurtos realizó diversas tareas de vigilancia el domicilio e individualizó a la sospechosa.

La información recabada se puso a disposición del Dr. Pablo De Simoni, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 40, que libró la orden de detención de la mujer y el allanamiento de su vivienda ubicada en Violeta Parra al 1700.

Durante la requisa de la finca los investigadores incautaron teléfonos celulares, tarjetas de memoria y chips telefónicos, también dinero en moneda extranjera. Además un inhibidor de señal; prendas de vestir, perfumes y pastillas de Zolpidem que utilizaría para dejar inconscientes a las víctimas.

En poder de la detenida que fue trasladada a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, se hallaron joyas de oro y otros dos teléfonos celulares.