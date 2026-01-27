Villegas Resto: La parrilla en Puerto Madero que combina raíces ganaderas y precios accesibles

En el polo gastronómico más exclusivo de la Ciudad, encontrar el equilibrio entre calidad suprema y precios lógicos suele ser un desafío. Sin embargo, Villegas Resto logró consolidarse como la referencia indiscutida de la parrilla en Puerto Madero, ofreciendo una experiencia que combina la tradición del campo argentino con la sofisticación urbana.

Ubicado en Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, el restaurante fundado por Oscar Protto —un experto matarife entrerriano con décadas de oficio— se distingue por un control obsesivo de la materia prima. Aquí, la carne no es solo un producto, es una identidad forjada desde el origen y la trazabilidad del animal.

Cortes de autor y trazabilidad: Qué pedir en Villegas

La carta de esta parrilla en Puerto Madero es un homenaje al novillo argentino y a los animales jóvenes. La excelencia se nota en la selección de cortes clásicos como el ojo de bife, el asado de tira y el vacío, pero también en apuestas modernas que conquistan a los paladares exigentes:

Tomahawk: Imponente y sabroso.

Mustang Steak: Ideal para compartir.

Aloha y Porterhouse: Cortes con identidad propia.

Para acompañar, la propuesta se completa con una cava refrigerada de 1.600 botellas, curada por sommeliers que seleccionaron 300 etiquetas de las mejores bodegas nacionales para maridar cada bocado.

Menú ejecutivo y precios: ¿Cuánto cuesta comer?

Uno de los grandes atractivos de Villegas Resto es su accesibilidad sin resignar la experiencia premium. Para quienes trabajan o pasean por la zona, el restaurante ofrece opciones competitivas:

Menú Ejecutivo (Mediodía): Desde $33.000 (sin entrada) o $38.000 (con entrada).

Menú Puerto Madero: Una opción completa por $60.000 .

Menú Aniversario: La experiencia tope de gama por $70.000.

Además de las carnes, el menú incluye opciones vegetarianas, sin TACC y pastas caseras, asegurando que todos los comensales encuentren su plato ideal. Con salones amplios, vista al río y valet parking, Villegas reafirma que disfrutar de la mejor parrilla en Puerto Madero es un lujo posible.