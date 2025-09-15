Un auto a alta velocidad chocó contra el Hotel Hilton de Puerto Madero: hay dos heridos

Dos personas resultaron heridas leves este domingo por la madrugada en un impactante siniestro automovilístico ocurrido en el barrio de Puerto Madero, Buenos Aires. Un vehículo Audi TT blanco, que circulaba a alta velocidad, perdió el control y colisionó violentamente contra una de las columnas del reconocido Hotel Hilton.

El siniestro se produjo alrededor de las 4.30 en la calle Macacha Güemes 351, entre Olga Cossettini y Juana Manso. En el automóvil viajaban dos hombres, de 20 y 28 años, quienes, afortunadamente, sólo sufrieron lesiones leves. El personal del Same les brindó asistencia en el lugar de los hechos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron a la zona para resguardar el área y facilitar las tareas de asistencia, así como para ordenar el tránsito.

Este hecho se suma a otro similar ocurrido el sábado, también por la madrugada, en el barrio de Villa Crespo. En ese episodio, un joven al volante de una camioneta 4×4 perdió el control de su vehículo y chocó contra un automóvil que estaba estacionado y la fachada de un comercio.

Respecto a este último caso, se informó que la policía intentó realizarle el test de alcoholemia al conductor hasta ocho veces, cuatro horas después del suceso, pero no lo logró debido a que el joven no sopló con la fuerza suficiente.

Los vehículos involucrados en Villa Crespo fueron una camioneta Volkswagen Amarok gris sin patente y un Volkswagen Vento estacionado. Los ocupantes de la camioneta, un hombre y una mujer mayores de edad, resultaron ilesos y se negaron a recibir asistencia médica.