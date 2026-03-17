Simulador 2026: ¿Cuántos sueldos mínimos se necesitan para comprar un dos ambientes en CABA?

El debate sobre el acceso a la vivienda en Argentina vuelve, una y otra vez, al mismo punto de partida: la inmensa brecha entre los ingresos en pesos y los precios inmobiliarios en dólares. En un contexto donde los salarios avanzan muy por detrás del costo de vida, la posibilidad de que un trabajador pueda adquirir un departamento de forma tradicional parece una utopía.

Frente al limitado acceso al crédito hipotecario, surge una pregunta inevitable que refleja la cruda realidad económica: ¿Cuántos sueldos para comprar un dos ambientes hacen falta hoy en la Ciudad de Buenos Aires?

El punto de partida: El salario mínimo vs. el dólar

Para dimensionar esta distancia, primero hay que fijar los valores de referencia actualizados a marzo de 2026:

Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM): Establecido por el Gobierno en $352.400 mensuales para trabajadores formalizados de jornada completa (o $1.762 la hora).

Tipo de cambio: Se toma un promedio entre el dólar oficial de compra y venta en torno a los US$ 1.395.

Aunque el SMVM no define la totalidad del mercado laboral, funciona como el termómetro perfecto para medir la base del poder adquisitivo frente a un mercado inmobiliario que cotiza estrictamente en moneda extranjera.

El simulador barrio por barrio: De Lugano a Puerto Madero

Tomando como referencia los datos de la plataforma Zonaprop, se elaboró una simulación basada en una unidad estándar de dos ambientes (50 m²). El cruce de datos arroja resultados alarmantes.

A continuación, la cantidad de sueldos para comprar un dos ambientes requerida en distintos puntos de la Capital Federal:

Barrio porteño Valor del m² Precio total (50 m²) Sueldos Mínimos necesarios Años de trabajo ininterrumpido Puerto Madero US$ 6.152 US$ 307.600 1.217 sueldos Más de 101 años Núñez US$ 3.413 US$ 170.650 676 sueldos Más de 56 años Palermo US$ 3.390 US$ 169.500 671 sueldos Casi 56 años Villa del Parque US$ 2.267 US$ 113.350 449 sueldos Casi 37 años Flores US$ 1.950 US$ 97.500 386 sueldos Más de 32 años Lugano US$ 1.098 US$ 54.900 217 sueldos Más de 18 años

Un sueño inalcanzable de 18 a 100 años

La tabla refleja una disparidad brutal y traza un mapa claro de la accesibilidad en la Ciudad. En Puerto Madero, el barrio más exclusivo del país, un trabajador que percibe el ingreso base necesitaría vivir más de un siglo destinando el 100% de sus ganancias únicamente a pagar el inmueble, sin gastar absolutamente nada en comida, transporte o alquiler.

Si miramos hacia el centro geográfico de la Ciudad, en barrios tradicionales y de altísima conectividad como Flores, la brecha se achica respecto al corredor norte, pero sigue siendo un desafío inmenso: el valor promedio de la unidad ronda los US$ 97.500, lo que demanda más de 32 años de trabajo ininterrumpido (386 sueldos).

Incluso si analizamos el extremo opuesto del espectro, la distancia sigue siendo abrumadora. En Lugano, el barrio más económico de este análisis, acceder a esos mismos 50 m² exige más de 18 años de ingresos completos. Un escenario que expone, de manera matemática, por qué el sueño de la casa propia se encuentra en uno de sus momentos de acceso más críticos de la historia reciente.