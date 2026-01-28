Se vende el penthouse de Messi en Puerto Madero: Así es la lujosa propiedad en el piso 50

Soñar no cuesta nada, pero vivir como el campeón del mundo tiene un precio. Mientras el capitán de la Selección Argentina continúa su carrera en el exterior, Lionel Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo, tomaron una decisión inmobiliaria clave: poner a la venta el espectacular penthouse de Messi en Puerto Madero.

Ubicada en la icónica Torre Chateau, construida a finales de 2010, esta propiedad representa el tope de gama del lujo porteño. Se trata de un departamento único en el piso 50, que ofrece una vista panorámica inigualable del Río de la Plata y la Ciudad, convirtiéndose en una de las joyas más codiciadas del mercado.

Amenities y lujos del penthouse de Messi en Puerto Madero

¿Qué hace tan especial a esta residencia? La Torre Chateau de Puerto Madero es una versión mejorada y con más servicios que su gemela en el barrio de Núñez. Quien adquiera el penthouse de Messi en Puerto Madero no solo compra metros cuadrados, sino un estilo de vida de hotel 5 estrellas.

El edificio cuenta con servicios pensados para la privacidad y el confort total:

Restó propio: Exclusivo para residentes, ideal para evitar miradas curiosas.

Piletas: Una increíble piscina cubierta climatizada y otra al aire libre para el verano.

Bienestar: Gimnasio de última generación, peluquería para adultos y hasta un salón de belleza canina.

Social: Salón de baile y guardería para niños.

De Buenos Aires a Barcelona: El estándar Messi

La decisión de desprenderse de esta unidad llega en un momento de reordenamiento patrimonial. El nivel de exigencia de la familia Messi se refleja también en su histórica mansión de Barcelona, adquirida en 2009. Allí, la pareja invirtió millones para adaptar un terreno de 10.000 metros cuadrados a sus necesidades.

A diferencia del departamento en la torre porteña, en España la «Pulga» priorizó el espacio al aire libre: construyó una cancha de fútbol de dimensiones generosas para entrenar y jugar con Thiago, Mateo y Ciro. Además, bajo la dirección de la arquitecta Irma Aleu, transformaron la estética rústica en un proyecto minimalista con vestidores gigantes para Antonela y un museo de camisetas para Lio.

Ahora, la oportunidad de adquirir el penthouse de Messi en Puerto Madero abre la puerta a vivir con los mismos estándares de calidad que la familia del 10 disfruta alrededor del mundo.