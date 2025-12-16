Puerto Madero fue escenario de la 10K Night Run que cerró el calendario de Adidas

El sábado 13 de diciembre, Puerto Madero fue el lugar elegido para la realización de la 10K Night Run. La carrera representó la última cita del calendario deportivo de Adidas en 2024.

Miles de personas participaron de la competencia, recorriendo la noche porteña en un evento que, de acuerdo a la organización, se vivió como una fiesta dedicada al running. El recorrido permitió celebrar “la pasión y la constancia que marcaron el año”, según informaron desde la compañía.