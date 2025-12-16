Buenos Aires, 18/12/2025, edición Nº 4421
Connect with us

Noticias

Puerto Madero fue escenario de la 10K Night Run que cerró el calendario de Adidas

La competencia nocturna reunió a miles de corredores en Ciudad de Buenos Aires y marcó el final de la temporada deportiva de la marca de indumentaria, según informaron desde la organización.

Published

2 días ago

on

El sábado 13 de diciembre, Puerto Madero fue el lugar elegido para la realización de la 10K Night Run. La carrera representó la última cita del calendario deportivo de Adidas en 2024.

Miles de personas participaron de la competencia, recorriendo la noche porteña en un evento que, de acuerdo a la organización, se vivió como una fiesta dedicada al running. El recorrido permitió celebrar “la pasión y la constancia que marcaron el año”, según informaron desde la compañía.

Temas:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Propietario y Editor Responsable: Maria Ana D'Anna
Domicilio Legal: Pedernera 772
CP: 1407
Ciudad de Buenos Aires
Teléfono de contacto: 153 600 6906
Registro DNDA Nº: RE-2020-52384339-APN-DNDA#MJ

contador de visitas gratis
Copyright © 2014 PuertoMaderoDiario.com.ar es propiedad de Dosnucleos | Editorial Proactiva