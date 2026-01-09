Buenos Aires, 09/01/2026, edición Nº 4443
La Plazoleta Don Enrique “El Navegante” sumó un nuevo sector deportivo en Puerto Madero

La incorporación de un playón con equipamiento de calistenia amplió la oferta recreativa y promovió el deporte y la vida saludable en el espacio público.

5 minutos ago

La Plazoleta Don Enrique “El Navegante”, ubicada en el barrio de Puerto Madero, Comuna 1, entre las calles Cecilia Grierson, Mariquita Sánchez de Thompson y las avenidas de los Italianos e Intendente Hernán M. Giralt, incorporó un nuevo sector deportivo que permitió diversificar los usos del espacio y potenciar su rol recreativo.

La iniciativa respondió a la necesidad de ampliar la infraestructura existente y generar nuevas actividades que incentivaran la permanencia y el uso activo del lugar. En ese marco, se instaló un playón deportivo equipado con postas de calistenia y dispositivos especializados para la práctica de múltiples ejercicios corporales, orientados a distintos niveles y edades.

La intervención incluyó además la incorporación de equipamiento urbano complementario, como bancos y cestos de residuos, la ejecución de una calzada perimetral que ordenó la circulación y la readecuación del alumbrado para integrar el nuevo sector al conjunto de la plazoleta y mejorar las condiciones de seguridad.

Con estas mejoras, el espacio se consolidó como un ámbito recreativo que fomenta el deporte y la salud, complementando la oferta existente en la zona. En un barrio con mediana densidad poblacional y alta afluencia de visitantes durante fines de semana y feriados, el nuevo sector deportivo contribuyó a una mejor convivencia entre vecinos y visitantes, fortaleciendo la funcionalidad del área y sumando un punto de encuentro que mejora la calidad de vida urbana para toda la comunidad.

