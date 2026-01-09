La Plazoleta Don Enrique “El Navegante” sumó un nuevo sector deportivo en Puerto Madero

La Plazoleta Don Enrique “El Navegante”, ubicada en el barrio de Puerto Madero, Comuna 1, entre las calles Cecilia Grierson, Mariquita Sánchez de Thompson y las avenidas de los Italianos e Intendente Hernán M. Giralt, incorporó un nuevo sector deportivo que permitió diversificar los usos del espacio y potenciar su rol recreativo.

La iniciativa respondió a la necesidad de ampliar la infraestructura existente y generar nuevas actividades que incentivaran la permanencia y el uso activo del lugar. En ese marco, se instaló un playón deportivo equipado con postas de calistenia y dispositivos especializados para la práctica de múltiples ejercicios corporales, orientados a distintos niveles y edades.

La intervención incluyó además la incorporación de equipamiento urbano complementario, como bancos y cestos de residuos, la ejecución de una calzada perimetral que ordenó la circulación y la readecuación del alumbrado para integrar el nuevo sector al conjunto de la plazoleta y mejorar las condiciones de seguridad.

Con estas mejoras, el espacio se consolidó como un ámbito recreativo que fomenta el deporte y la salud, complementando la oferta existente en la zona. En un barrio con mediana densidad poblacional y alta afluencia de visitantes durante fines de semana y feriados, el nuevo sector deportivo contribuyó a una mejor convivencia entre vecinos y visitantes, fortaleciendo la funcionalidad del área y sumando un punto de encuentro que mejora la calidad de vida urbana para toda la comunidad.