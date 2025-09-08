Noticias
La Ciudad más conectada: nuevos ramales de las líneas 61 y 62
Conectarán los barrios de Puerto Madero, Recoleta, Balvanera, San Cristóbal y San Telmo con los centros de transbordo de Constitución, Retiro y Once. Conocé el mapa de los nuevos ramales.
Las líneas 61 y 62 sumarán nuevos ramales para mejorar la opciones de viaje a los vecinos que circulan por los grandes centros de transbordo en Constitución, Retiro y Once.
Esto conectará estas zonas con los barrios de Balvanera, San Cristóbal, Parque Patricios San Telmo, Puerto Madero, Monserrat, San Nicolás y Recoleta, beneficiando a más de 150.000 mil vecinos de la Ciudad.
Esto también implica que los nuevos ramales B de ambas líneas, circulen por primera vez por Puerto Madero, mejorando no sólo la conectividad de la zona, sino también ingresando al barrio Rodrigo Bueno. Esto implica que más de 2.600 vecinos que viven en Rodrigo Bueno tengan más opciones de viajes en transporte público, al igual que las más de 75.00 mil personas que transitan, trabajan o recorren Puerto Madero.
La línea 61 ofrecerá tres nuevos servicios, los cuales circularán en sentido horario desde Constitución. Hasta el momento sólo contaba con un solo ramal.
- Línea 61 A: Plaza Constitución- Plaza Constitución
- Línea 61 B: Plaza Constitución- Plaza Constitución (Por barrio Rodrigo Bueno)
- Línea 61 C: Plaza Constitución- Retiro
- Línea 61 D: Plaza Constitución- Once
Por su parte, la línea 62 tendrá dos nuevos ramales, uniendo los mismos barrios, pero circulando en sentido antihorario desde Constitución:
- Línea 62 A: Plaza Constitución- Plaza Constitución
- Línea 62 B: Plaza Constitución- Plaza Constitución (Por barrio Rodrigo Bueno)
- Línea 62 C: Plaza Constitución- Retiro