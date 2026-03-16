Homenaje al Papa Francisco en la UCA: Presentan el libro «Una Universidad en salida»

La agenda académica y religiosa converge en un evento de gran relevancia institucional. Este martes 17 de marzo a las 17:00 horas, la Universidad Católica Argentina (UCA) será sede de la presentación del libro Una Universidad en salida. Celebrando 15 años del legado de Francisco.

El acto, que funcionará como un sentido homenaje al Papa Francisco en la UCA, podrá ser seguido en vivo y en forma virtual a través del canal oficial de YouTube de la alta casa de estudios.

15 años de Compromiso Social y Extensión

La publicación de este nuevo libro celebra el decimoquinto aniversario de la creación del área de Compromiso Social y Extensión, un espacio transversal dentro de la UCA que nació como expresión viva del llamado del Sumo Pontífice a construir una universidad «abierta al encuentro, al servicio y al diálogo con la realidad».

La obra evoca el camino iniciado en febrero de 2010. En aquel entonces, el Gran Canciller y Arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, impulsó la necesidad de forjar una universidad enfocada en las necesidades de la comunidad. A través de testimonios y experiencias, el texto refleja cómo el compromiso social se consolidó como un pilar fundamental de la identidad de la institución.

Quiénes serán los expositores del encuentro

El encuentro propone un espacio de profunda reflexión sobre el rol de la educación en el siglo XXI, integrando saberes académicos con experiencias territoriales.

Para este homenaje al Papa Francisco en la UCA, participarán destacados referentes de diversos sectores:

Mons. Jorge García Cuerva: Arzobispo de Buenos Aires y Gran Canciller de la UCA.

Silvia Bulla: Presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE).

Emilio Inzaurraga: Director nacional de Cáritas.

Andrew Furco: Investigador en aprendizaje y servicio de la Universidad de Minnesota.

Chantal Jouannet Valderrama: Directora de Enseñanza e Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Javier García Moritán: Director ejecutivo del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE).

En el marco de un nuevo aniversario papal

Esta presentación cobra un significado aún mayor por el contexto en el que se realiza. El evento tiene lugar en el mismo mes en que se cumplen 13 años del día en que el mundo escuchó atónito el anuncio desde el Vaticano.

Aquel histórico 13 de marzo de 2013, contra todo pronóstico, Jorge Mario Bergoglio fue electo como el nuevo Sumo Pontífice, convirtiéndose en el primer Papa latinoamericano y jesuita de la historia de la Iglesia Católica.