Festejo milenario en el río: Llega la Carrera de Botes Dragón a Puerto Madero por el Año Nuevo Chino

El verano porteño se tiñe de rojo y dorado para celebrar una de las tradiciones más espectaculares de Oriente. En el marco de los festejos por el Año Nuevo Chino, la Ciudad de Buenos Aires confirmó la realización de la Carrera de Botes Dragón en Puerto Madero.

Este 15 de febrero de 2026, las aguas del Dique 1 volverán a vibrar al ritmo de los tambores. La competencia transforma el paisaje urbano en un escenario de deporte y cultura, donde embarcaciones decoradas con cabezas y colas de dragón compiten en una demostración de fuerza y sincronización única.

Coordenadas: Cuándo y dónde ver la regata

Para quienes quieran disfrutar de este show gratuito al aire libre, la agenda ya está definida. La Carrera de Botes Dragón en Puerto Madero promete una jornada maratónica de actividades:

Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026.

Horario: De 09:00 a 21:00 horas (apertura y premiación incluidas).

Ubicación: Dique 1, Pierina Dealessi 1855 (Puerto Madero).

El evento es una excusa ideal para recorrer el barrio más moderno de la Ciudad, disfrutar de su oferta gastronómica a orillas del río y sumergirse en una tradición que aterrizó en Argentina en 2018 y no para de crecer.

¿Qué son los Botes Dragón? Historia de una pasión

Con más de 2.000 años de historia, esta disciplina es mucho más que un deporte. Cada bote lleva entre 10 y 20 remeros, guiados por un capitán que marca el ritmo con un tambor, simbolizando el latido del dragón.

La Carrera de Botes Dragón en Puerto Madero se ha consolidado como un clásico de la agenda cultural porteña. Desde su primera regata oficial en 2019, la actividad ganó adeptos locales, sumando clubes, escuelas náuticas y equipos mixtos que fusionan la pasión argentina con la mística china. La competencia no solo busca al más rápido, sino celebrar la unidad, la buena fortuna y el inicio de un nuevo ciclo lunar.