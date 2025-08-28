Exhiben la biblioteca de Bioy Casares y Silvina Ocampo: 15.000 libros que incluyen manuscritos de Borges

Era la increíble biblioteca que tapizaba las paredes del famoso departamento de la calle Posadas. Casi 900 metros cuadrados en el que los libros iban de suelo a techo, de pared a pared, con escalera para llegar a los más lejanos. La que se ve en la célebre foto posada, una de las pocas que Silvina Ocampo se dejó tomar. Y junto a su pareja, el autor de El sueño de los héroes, Adolfo Bioy Casares.

“Esa biblioteca estaba viva, Borges la usaba como si fuera suya, llevaba y traía libros”, dice a TN Ernesto Montequin, representante de la obra de Silvina Ocampo y, en esta donación, de los herederos del matrimonio. Ahora, esa biblioteca viva es de acceso público, abierta a curiosos e investigadores de la obra de ambos autores.

Como dijo el anterior director de la BN, Alberto Manguel, toda una galaxia que ayuda a definir lo que llamamos cultura argentina: la trama de conexiones y afinidades, cruces entre autores amigos del matrimonio (de Alejandra Pizarnik a Gabriel García Márquez). Un mapa de intereses y curiosidades intelectuales que tomaba como fondo la biblioteca heredada de sus padres, Adolfo Bioy Domec, Marta Casares Lynch, con otras búsquedas de otros tiempos. Además de la de Victoria Ocampo y una buena cantidad de ejemplares de la colección de Jorge Luis Borges, su entrañable amigo de aventuras literarias, cuya presencia allí era cotidiana.

Con una movida extraordinaria por lo inhabitual, “una vaquita de donantes” permitió comprar esa biblioteca a los herederos del matrimonio para luego donarla a la Biblioteca Nacional. Una iniciativa particular que logró reunir apoyos de importantes fundaciones, bancos, filántropos y mecenas particulares para que ese acervo no se perdiera ni se desperdigara. Así llegaron 330 cajas en un camión, en noviembre de 2017. El proceso de trabajo sobre ellas culminó ahora, ocho años después.

“Los herederos me pidieron que me ocupara de la biblioteca de ellos que estaba en un depósito, que le buscara un destino, y ahí entramos en comunicación con la BN, primero en la gestión de Horacio González, después en la de Alberto Manguel, y luego se pudo armar esta conjunción de donantes” —dice Montequin, circulador de la obra de Silvina Ocampo desde 2003, junto a la actual directora de la BN, Susana Soto—. “Verónica Viel Tempreley logró reunir una gran cantidad de donantes institucionales y particulares que estuvieron de acuerdo en comprar la biblioteca y, en el mismo acto, donarla a la BN. Fue una movida bastante inédita, el hecho de que particulares compraran una biblioteca de estas características, absolutamente única, y la donaran a la BN fue un caso testigo que, desgraciadamente hasta ahora no ha tenido otros emuladores”.

Después de muchas gestiones y reuniones para acercar voluntades, se logró dar forma legal al acto de compra y donación que ahora culmina con la puesta en estado público. “Los herederos podrían haber elegido venderla al exterior, o desmembrarla, pero había una voluntad firme de que la biblioteca quedara en el país e indivisa —dice Montequin—. La mayor tragedia para una biblioteca es la dispersión, y en una como esta sería una doble o triple tragedia. Porque era también la biblioteca de Borges, no solo de Silvina y Bioy Casares. Los herederos eligieron esperar hasta que se encontrara la manera de lograr la donación. No había ejemplos de algo parecido, no existían antecedentes. Fue un trabajo extraordinario de todos los involucrados: herederos, donantes, abogados, y por supuesto, la gente de la Biblioteca Nacional«.

En el minucioso proceso de selección de lo que contenían esas 330 cajas, 789 ejemplares fueron a la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional. Entre ellos, un original dactilografiado de El jardín de los senderos que se bifurcan, con anotaciones de Borges, original de imprenta. Con el prólogo agregado por Borges en una hoja membretada de la biblioteca municipal Miguel Cané, donde trabajaba en aquel momento.

Libros del pintor surrealista Giorgio De Chirico dedicados a Silvina: ella había estudiado pintura con él en París, en los años treinta. O una primera edición de Finnegans Wake, de Joyce, con anotaciones a dúo de Borges y Bioy, jugando con las frases que empezaban con “en menos que”. También hay libros de García Márquez o de Alejandra Pizarnik, muy amiga del matrimonio, con cartas adentro. Y primeras ediciones de Borges.

Aunque los libros estaban mezclados, pues era la biblioteca de la pareja, el comunicado de la Biblioteca Nacional detalla las bibliotecas personales de cada uno. La de Adolfo Bioy Casares, dice, representa a su dueño en sus diferentes edades y etapas literarias. Reúne sus libros de viajes familiares, sus libros escolares y de educación universitaria, un importante conjunto de literatura española e hispanoamericana, poesía, diarios personales, novelas, literatura universal contemporánea y antologías. Especialmente valiosos resultan los ejemplares de sus primeras novelas, excomulgadas de sus obras por el propio autor y, por tanto, inhallables hoy en el mercado editorial.

Hacia 1932, su biblioteca registra un quiebre conceptual, asociado al inicio de la amistad con Jorge Luis Borges. Como testimonio de ese vínculo encontramos varias primeras ediciones de Borges. Entre las más valiosas, se cuentan dos ejemplares de Fervor de Buenos Aires (1923) dedicados uno a Silvina y otro a Adolfo. Más raro aún es un ejemplar de Anales de Buenos Aires, revista que dirigió el autor de El Aleph y donde dio a conocer algunos de sus mejores cuentos. Este número en particular posee las correcciones de puño y letra de Borges a su relato “El Zahir”.

La biblioteca de Silvina Ocampo posee una valiosa colección de poesía francesa del siglo XX y de las vanguardias artísticas europeas. Este material no solo conforma por sí mismo un apartado de excepcional valor, que difícilmente se halle representado en otra biblioteca pública o privada del país, sino que ha sido enriquecido con notas y dedicatorias de los principales actores e impulsores de esas vanguardias.