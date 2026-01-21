Escapada de lujo en la Ciudad: SLS Puerto Madero lanza tarifas exclusivas para argentinos

Para quienes buscan desconectar sin salir de la Ciudad, el verano porteño ofrece oportunidades únicas en la hotelería de alta gama. El hotel SLS Puerto Madero, ubicado en el Dique 1, presentó una propuesta diseñada específicamente para el público local: una tarifa preferencial para residentes argentinos vigente durante enero y febrero de 2026.

La iniciativa busca fomentar el concepto de «staycation» (vacaciones en casa), permitiendo disfrutar de las instalaciones de uno de los establecimientos más sofisticados de Buenos Aires a un valor diferencial.

Cuánto cuesta y qué incluye la promo

Según informó el hotel situado en Juana Manso 1725, la promoción arranca con valores desde $280.000 por noche. El requisito excluyente para acceder a este beneficio es acreditar la residencia en el país presentando el DNI al momento del check-in.

El paquete incluye:

Desayuno.

Acceso a la piscina y solárium.

Gimnasio equipado y Wi-Fi de alta velocidad.

Beneficio clave: Early check-in y Late check-out (sujeto a disponibilidad), ideal para aprovechar el día completo.

Coordenadas para reservar

Desde el SLS Puerto Madero advirtieron que los cupos para esta tarifa especial son limitados, por lo que sugieren antelación en la compra. Quienes deseen aprovechar la temporada de verano en un entorno de diseño contemporáneo y servicio premium pueden gestionar sus reservas directamente vía WhatsApp al 11 6242-3651.