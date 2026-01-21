Buenos Aires, 21/01/2026, edición Nº 4455
Connect with us

Noticias

Escapada de lujo en la Ciudad: SLS Puerto Madero lanza tarifas exclusivas para argentinos

El exclusivo hotel SLS Puerto Madero presenta una propuesta especialmente pensada para el público local: una tarifa preferencial para residentes argentinos, válida para estadías durante los meses de enero y febrero de 2026, que invita a disfrutar de una experiencia de descanso y bienestar sin salir de la ciudad.

Published

22 minutos ago

on

Para quienes buscan desconectar sin salir de la Ciudad, el verano porteño ofrece oportunidades únicas en la hotelería de alta gama. El hotel SLS Puerto Madero, ubicado en el Dique 1, presentó una propuesta diseñada específicamente para el público local: una tarifa preferencial para residentes argentinos vigente durante enero y febrero de 2026.

La iniciativa busca fomentar el concepto de «staycation» (vacaciones en casa), permitiendo disfrutar de las instalaciones de uno de los establecimientos más sofisticados de Buenos Aires a un valor diferencial.

Cuánto cuesta y qué incluye la promo

Según informó el hotel situado en Juana Manso 1725, la promoción arranca con valores desde $280.000 por noche. El requisito excluyente para acceder a este beneficio es acreditar la residencia en el país presentando el DNI al momento del check-in.

El paquete incluye:

  • Desayuno.

  • Acceso a la piscina y solárium.

  • Gimnasio equipado y Wi-Fi de alta velocidad.

  • Beneficio clave: Early check-in y Late check-out (sujeto a disponibilidad), ideal para aprovechar el día completo.

Coordenadas para reservar

Desde el SLS Puerto Madero advirtieron que los cupos para esta tarifa especial son limitados, por lo que sugieren antelación en la compra. Quienes deseen aprovechar la temporada de verano en un entorno de diseño contemporáneo y servicio premium pueden gestionar sus reservas directamente vía WhatsApp al 11 6242-3651.

Temas:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Propietario y Editor Responsable: Maria Ana D'Anna
Domicilio Legal: Pedernera 772
CP: 1407
Ciudad de Buenos Aires
Teléfono de contacto: 153 600 6906
Registro DNDA Nº: RE-2020-52384339-APN-DNDA#MJ

contador de visitas gratis
Copyright © 2014 PuertoMaderoDiario.com.ar es propiedad de Dosnucleos | Editorial Proactiva