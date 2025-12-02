Encontraron un cuerpo flotando en Puerto Madero: investigan las circunstancias de su muerte

Este fin de semana, la zona de Puerto Madero fue escenario de un macabro hallazgo cuando el cadáver de un hombre apareció flotando en la Dársena Sur, a pocos metros del Casino Buenos Aires.

El hallazgo se produjo el sábado por la tarde, alrededor de las 16, cuando efectivos de la Prefectura Naval divisaron el cuerpo en el agua y de inmediato alertaron a las autoridades.

En respuesta al descubrimiento, se desplegó un operativo de rescate con la participación de Bomberos de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Tras su intervención, se confirmó que el hombre tenía alrededor de 40 años y se encontraba sin signos vitales.

La hipótesis que manejan las autoridades sobre la muerte del hombre

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. Las investigaciones quedaron a cargo de la Prefectura Naval, que buscará esclarecer las circunstancias que llevaron a la víctima al agua.

Aunque no se ha confirmado ninguna hipótesis, una de las teorías apunta a que el hombre habría perdido una suma importante de dinero en el casino flotante, lo que podría haber llevado a un suicidio. No se descarta, sin embargo, que se trate de una caída accidental o incluso un posible homicidio.