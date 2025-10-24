El Ministerio de Educación firmó un convenio con Pfizer para que estudiantes realicen sus actividades de Vinculación con el Futuro

En el marco del programa Vinculación con el Futuro, la Subsecretaría de Gestión del Aprendizaje del Ministerio de Educación de la Ciudad firmó un convenio con Pfizer Argentina para que estudiantes del Liceo N.º 12 Fray Mamerto Esquiú, de la orientación en Ciencias Naturales, participen del programa “Exploradores de la Ciencia”.

La firma del acuerdo estuvo a cargo de Inés Cruzalegui, subsecretaria de Gestión del Aprendizaje, y Agustina Ruiz Villamil, Gerenta General del Cluster Sur de Latinoamérica de Pfizer.

El programa “Exploradores de la Ciencia” invita a estudiantes del último año de secundaria a visitar la compañía y aprender sobre ciencia e innovación mediante charlas, actividades y encuentros con profesionales. El objetivo es acercar la ciencia a los jóvenes e inspirar vocaciones en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

De cara a 2026, el objetivo es ampliar el alcance de esta iniciativa y acercarla a un mayor número de escuelas, promoviendo el vínculo entre la educación y el mundo científico.

La propuesta contempla dos jornadas de aprendizaje inmersivo: primero, una visita a las oficinas centrales de la compañía, ubicadas en Villa Adelina (Provincia de Buenos Aires), y luego, un recorrido por la planta de manufactura, situada en Villa Soldati (CABA).

En ambas instancias, los jóvenes tienen la oportunidad de explorar distintas áreas de la empresa, participar en charlas, realizar experimentos y juegos que estimulan la curiosidad y el pensamiento científico, y dialogar con los colegas de la organización a fin de comprender cómo funciona una compañía farmacéutica desde adentro y todas las profesiones involucradas en cada sector.