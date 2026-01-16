Drama en los Diques: operativo de urgencia por una embarcación sin control y tripulación inconsciente

La tranquilidad habitual de la zona portuaria se vio interrumpida por un incidente que encendió las alarmas de la seguridad náutica local. Un velero a la deriva en Puerto Madero fue interceptado tras detectarse que navegaba sin rumbo fijo y con sus ocupantes visiblemente afectados, generando un despliegue inmediato de los servicios de emergencia en uno de los espejos de agua más exclusivos de la Ciudad.

El suceso ocurrió cuando testigos que transitaban por la zona de los diques notaron la trayectoria errática de la embarcación y la falta de reacción de quienes estaban a bordo. Al aproximarse, se constató que los dos hombres se encontraban desvanecidos, incapaces de gobernar la nave.

H2: Diagnóstico médico y respuesta en el velero a la deriva en Puerto Madero

La rápida intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) fue crucial para evitar una tragedia mayor en el río. Los equipos de rescate lograron abordar el velero y asistir in situ a las víctimas, quienes habían perdido el conocimiento y llevaban varias horas expuestos a las condiciones climáticas sin control del navío.

El reporte oficial del incidente:

Causa clínica: Ambos tripulantes sufrieron un severo golpe de calor , lo que provocó su descompensación inmediata y la imposibilidad de solicitar auxilio por radio.

Estado actual: Tras las maniobras de estabilización realizadas en el lugar, los hombres recuperaron la consciencia y se encuentran fuera de peligro.

Logística: Dada la efectiva respuesta de los paramédicos, no fue necesario el traslado a centros hospitalarios, resolviéndose la situación en el mismo perímetro portuario.

Este episodio pone de relieve la importancia de las medidas de seguridad y la hidratación durante la navegación recreativa en la temporada estival, incluso en trayectos cortos dentro de la jurisdicción de los diques, donde las altas temperaturas impactan directamente sobre las cubiertas de las embarcaciones.