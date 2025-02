Descontrolado y a toda velocidad: así conducía el joven que atropelló y mató a un niño en Puerto Madero

Horas atrás, fue detenido el hombre de 32 años que atropelló y mató a un niño de 7, Gonzalo, en Puerto Madero y que tras el incidente huyó del lugar sin asistir a la víctima. En el marco de la investigación se supo que en sus redes sociales, el acusado por el homicidio agravado se mostraba en moto circulando a toda velocidad por distintas autopistas. Cuando podía, el motociclista hacía subir el velocímetro hasta 200 kilómetros por hora y se movía en zigzag entre los automóviles, sin respetar las normas de tránsito.

Los videos fueron publicados por el mismo Mauro Silva. Las imágenes, encontradas por la madre de la víctima, Florencia, revelaron la imprudencia del conductor.

El incidente vial por el que fue detenido Silva ocurrió el pasado 24 de enero, cuando una madre y su hijo, vecinos del municipio bonaerense de Lanús, decidieron ir a pasar el día a Puerto Madero. La jornada se vio empañada cuando un motociclista atropelló y mató a Gonzalo. Una vez que la Policía arribó al lugar, los efectivos hallaron a la madre con su hijo en brazos. Inmediatamente después, se dispuso un cordón sanitario para el traslado del menor al Hospital Argerich.

Gonzalo llegó al establecimiento hospitalario sin signos vitales y con fractura expuesta en una de sus piernas. Profesionales de la salud le realizaron masaje cardíaco, pero el resultado fue negativo.

“Él [Gonzalo] me había pedido salir. Y como hacía mucho calor, me pareció que Puerto Madero era un buen lugar para estar, ya que corría más viento que en Lanús. Accedí a su pedido, le dije que podíamos ir a comer y así me ahorraba tener que cocinar. Gonza estaba re contento. Sufría mucho el calor, tenía un problema muscular que lo afectaba a nivel bronquios”, contó en su momento Florencia.

Tras atropellar al menor, el motociclista huyó del lugar tan rápido como pudo; cuatro días después, luego del análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la posterior identificación del rodado, una Kawasaki Z900, la Policía detuvo a Silva en su domicilio en Villa Ballester, municipio de San Martín.

La fiscalía N.º 27, a cargo de Luciano Berardi, lo imputó por homicidio agravado.

Desde entonces Florencia expresa su profundo dolor y la necesidad de que se haga justicia. “Lloro y me duele el alma, pero tengo que estar fuerte”, declaró la mujer, quien también espera que las autoridades encuentren a la persona que acompañaba a Silva en la moto.