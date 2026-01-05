Cómo es el sistema de tarifas y subsidios energéticos que empezó a regir en enero

El Gobierno puso en marcha un nuevo esquema de subsidios energéticos que modifica de manera sustancial la forma en que se asignan las ayudas sobre las tarifas de electricidad y gas natural. El sistema elimina la segmentación por niveles de ingresos y la reemplaza por un criterio focalizado, con un único registro de beneficiarios y reglas comunes para todo el país.

El nuevo régimen se instrumenta a través del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unifica los programas anteriores bajo un único Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF). De esta manera, el Estado deja atrás el RASE y establece un criterio binario: los usuarios pueden ser beneficiarios de subsidios o no recibir ninguna bonificación.

Para acceder a los subsidios, los hogares deben declarar ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) medidas por el Indec. Además, por primera vez el nuevo esquema incorpora a las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) dentro del régimen de subsidios energéticos.

Cómo funcionan los subsidios en la tarifa eléctrica

En la energía eléctrica, los hogares beneficiarios acceden a una bonificación del 50% sobre el precio estacional de la energía, limitado a un bloque de consumo mensual subsidiado. A diferencia del régimen anterior, los bloques de consumo varían según la estacionalidad de la demanda.

Los nuevos topes implican una reducción del volumen subsidiado: para los usuarios de ingresos bajos, el bloque se reduce un 32%, mientras que para los de ingresos medios la reducción alcanza el 5%. Se suma una bonificación adicional del 25% durante el primer año, que tiene carácter transitorio.

Bajo este nuevo esquema, los subsidios a la electricidad se reducirían en torno al 15%. Al mismo tiempo, el nivel de cobertura de las tarifas sobre el costo real alcanzaría aproximadamente el 72%, una mejora frente al 67% de 2025.

Cambios en el esquema de subsidios al gas natural

Se fija un precio del gas en el PIST de 3,79 dólares por millón de BTU. Durante 2026 se mantienen los bloques de consumo base, pero a partir de 2027 los volúmenes subsidiados se concentrarán exclusivamente en el período invernal (mayo a septiembre).

Los hogares beneficiarios recibirán un subsidio del 50% sobre el precio del gas durante los meses de invierno. Se estima que las tarifas medias de gas natural se ubicarían un 23% por encima de los valores de 2025.

Se proyecta una reducción de los subsidios al gas natural cercana al 44% interanual, elevando el nivel de cobertura de las tarifas sobre el costo de abastecimiento hasta aproximadamente el 83%.

Un esquema con menor gasto y mayor cobertura

La implementación se da en un contexto de mejora en la balanza comercial, con un superávit energético de 6.911 millones de dólares registrado en los primeros once meses del año pasado. El rediseño apunta a que las tarifas de electricidad cubran el 72% del costo total y las de gas natural alcancen el 83%, concentrando la asistencia estatal únicamente en los hogares de menores ingresos.