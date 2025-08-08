Cerveza Patagonia inaugura un Refugio en Puerto Madero con ritual de cerveza caramelizada

Con un histórico ritual de cerveza caramelizada, junto a @salvalacocina y el chef Pablo Buzzo, Cerveza Patagonia inaugura un Refugio en Puerto Madero

El jueves 7 de agosto, Cerveza Patagonia celebra con un evento especial la apertura de su nuevo Refugio en Puerto Madero, ubicado en avenida Alicia Moreau de Justo 1010. Este nuevo bar, que busca traer la experiencia de la Cervecería en Bariloche para que se pueda vivir un pedacito de la Patagonia en Buenos Aires, tiene una capacidad para 230 personas y cuenta con tres espacios: un amplio salón, un sector al aire libre y una sala de degustación.

Y, como no podría ser de otra manera, su apertura se celebra con un evento abierto para todo el público que tendrá como gran novedad una cerveza edición limitada, un menú especial del chef Pablo Buzzo y la presencia de @salvalacocina.

BEER POKING: LA NOVEDOSA TÉCNICA ANCESTRAL UTILIZADA EN ALEMANIA

A partir de las 19.30 horas, comenzará el festejo con la cerveza edición limitada que será la novedad de la noche. En colaboración con Ñuke, expertos en fabricación de parrillas y cocinas de hierro, la marca revive una técnica ancestral utilizada en Alemania: un ritual de cerveza caramelizada que a los fuegos se revela. También conocida como Beer Poking, se trata de una histórica tradición alemana en la que se utilizan varillas de metal calientes para caramelizar los azúcares de la malta, obteniendo una cerveza más dulce, suave y con un sabor levemente tostado. Una experiencia única y diferente para disfrutar de una cerveza. Para llevar adelante este procedimiento, se elaboró una cerveza bien maltosa perfecta para este método. Esta actividad se va a repetir durante el año.

Fiel a su espíritu innovador, y bajo el concepto de la Octava Canilla en la cual la marca presenta sus ediciones limitadas más disruptivas, durante agosto estará disponible Barley Wine: una cerveza intensa y compleja, de notas a malta, caramelo, frutas oscuras, con un amargor moderado que equilibra su dulzor. Una imperdible para el invierno.

Acompañando la apertura del nuevo Refugio estarán el influencer e ingeniero Salvador Mazzocchi, más conocido como @salvalacocina, y el chef Pablo Buzzo, amante de la Patagonia y encargado del desarrollo de la carta del Refugio que incluye platos bien patagónicos, entre los que se destacan el risotto con ragout de hongos, la ensalada de trucha, empanada de cordero, bondiola braseada en Amber Lager y, como siempre, opciones para compartir como la tabla de quesos y fiambres con degustación de variedades de cervezas especiales, la tabla Madero. Además, hay opciones sin TACC y menú infantil para los más chicos.

«Con el Refugio de Puerto Madero buscamos traer la Patagonia a la ciudad de Buenos Aires. En este nuevo espacio, se puede vivir una experiencia muy similar a la que brindamos en nuestra Cervecería de Bariloche, desde las variedades de cervezas hasta la gastronomía. Además, seguimos apostando a romper con los paradigmas de lo esperado en una cervecería, acercando rituales disruptivos y nuevas variedades que invitan a redescubrir la cerveza desde otro lugar. Invitamos a todos a conocerlo, esperamos que les guste tanto como a nosotros y que se convierta en un punto de encuentro para amigos», expresó Álvaro Figueroa Alcorta, Director de Cerveza Patagonia.

Todas las personas mayores de 18 años que quieran participar del evento, pueden acercarse a partir de las 19.30 horas, por orden de llegada. Capacidad limitada.

El Refugio abre de domingo a miércoles, de 11 a 1 AM, jueves, de 11 a 2 AM, y viernes y sábado, de 11 a 3 AM.

Avenida Alicia Moreau de Justo 1010, Puerto Madero, Buenos Aires