Boom inmobiliario: La compraventa de inmuebles en CABA creció casi un 27% en 2025

El ladrillo volvió a ser protagonista de la economía porteña. El mercado cerró un año de fuerte recuperación y los números del Colegio de Escribanos lo confirman: la compraventa de inmuebles en CABA registró un salto del 26,8% durante 2025, alcanzando un total de 69.461 operaciones.

Tras años de estancamiento, el sector mostró un dinamismo que no se veía desde la prepandemia. A pesar de cierta desaceleración en el último bimestre, el balance anual es positivo y deja el terreno fértil para un 2026 que promete consolidar la tendencia si el crédito acompaña.

Escrituras y precios: Los números de la recuperación

El informe detalla que, solo en diciembre, se firmaron 7.646 escrituras. Si bien hubo una leve baja interanual del 0,3% en cantidad de actos, los montos en dinero volaron: el volumen total transaccionado escaló un 45,6%, moviendo más de $1.175.604 millones.

Un dato clave para quienes siguen la compraventa de inmuebles en CABA es el valor del ticket promedio. En diciembre, el monto medio de las operaciones fue de 104.412 dólares (al tipo de cambio oficial), lo que refleja una suba del 2,5% en moneda dura respecto al año anterior.

Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos, fue contundente: «2025 finalizó como el quinto mejor calendario dentro de 27 mediciones. Debemos estar satisfechos, pero nos desafía a mejorar las condiciones para 2026».

El rol de los Créditos Hipotecarios y el valor del m2

El motor de este crecimiento tuvo un combustible claro: las hipotecas. En los últimos 12 meses, las escrituras con garantía hipotecaria sumaron 13.953 actos, marcando un impresionante crecimiento interanual del 179,4%. «El crédito a la vivienda es virtuoso y multiplicador del mercado inmobiliario», agregó Tato.

En paralelo a la suba de operaciones, los valores también reaccionaron. Según datos de Zonaprop, el precio del metro cuadrado en la Ciudad llegó a 2.450 dólares, un aumento del 5,4%.

Departamento 2 ambientes: Promedia los 129.505 dólares .

Departamento 3 ambientes: Ronda los 178.855 dólares.

La oferta sigue siendo alta, con más de 29.000 avisos activos, lo que genera una fuerte competencia entre vendedores. Sin embargo, la reactivación de la compraventa de inmuebles en CABA sugiere que el mercado ha encontrado un nuevo piso y mira hacia arriba.