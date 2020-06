El reconocido restaurante de Puerto Madero Sottovoce cerró sus puertas definitivamente

La crisis económica está azotando a gran parte de los sectores de la economía en el país y en el mundo. Aunque las PyMES son las principales afectadas en el medio de la crisis como consecuencia de la pandemia, ahora también se empieza a notar en algunas grandes empresas. El sector gastronómico es uno de los más complicados y será el último que regresará a las actividades normales, junto con la industria del espectáculo.

En este marco, los dueños del local de Puerto Madero Sottovoce, decidieron cerrar sus puertas de la Avenida Alicia Moreau de Justo definitivamente.

Si bien, algunos todavía pueden sobrevivir con la modalidad Take Away y con delivery, otros no pudieron adaptarse y tuvieron que cerrar sus persianas definitivamente, como es el caso de este reconocido restaurante que en los últimos días realizó la mudanza del mobiliario. Desde el sector temen que la situación empeore y aseguran que la habilitación con el 50 por ciento de la capacidad será insuficiente.

Los sueldos, las cargas sociales, alquileres, expensas e impuestos son imposibles de cubrir cuando las actividades económicas están paralizadas en su totalidad. Al respecto, el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), declaró: “Cada vez estamos peor y hay menos espalda para aguantar. La gran pregunta es cuántos restorantes van a abrir cuando esto pase”, y agregó que “cualquier empresa sin entrada, no aguanta”. NR