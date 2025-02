Una cochera en Puerto Madero ya vale lo mismo que un departamento en el Centro

Puerto Madero es el barrio más exclusivo y caro de la ciudad de Buenos Aires. Los precios de las propiedades en venta subieron por segundo año consecutivo tras cinco períodos de caída. Así, una cochera cuesta lo mismo que un departamento de dos ambientes en el centro porteño.

Este dato se desprende del informe anual elaborado por Reporte Inmobiliario. Actualmente el valor del metro cuadrado (m2) de los departamentos a la venta es de u$s 6691 en el caso de los nuevos desarrollos, arrojando un aumento del 11% comparado a diciembre del año pasado. Mientras que las cocheras subieron un 12,5% alcanzando un valor de venta de más de u$s 57.000.

Por el valor de una cochera de Puerto Madero se puede comprar un dos ambientes en la zona Centro o hasta un monoambiente en barrios como Flores, San Telmo o Parque Patricios.

¿Qué conviene mas?

Las cocheras son un bien escaso en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en barrios densamente poblados. En Puerto Madero la demanda supera la oferta lo que hace que los precios de los alquileres suban por encima de la inflación.

Por eso comprar una cochera se puede convertir en una buena inversión. Si se tiene en cuenta, además, que es un bien que se revalorizó en dólares en los últimos años.

Según el relevamiento de Reporte Inmobiliario, en tres años los precios de las cocheras a la venta subieron. Mientras en 2022 estas tenían un valor promedio de u$s 43.600, hoy cuestan u$s 57.000. Es decir una suba del 30% en dólares.

«En la zona la demanda es altísima. Quien tiene una cochera tiene garantizada una renta segura», explicó una fuente del sector.

Los precios de los alquileres son en dólares. En promedio una cochera en la zona cuesta u$s 500. Aunque también se pueden conseguir por un valor que ronda entre los u$s 300 y u$s 400.

Ahora bien, un departamento de dos ambientes en el Microcentro, que tiene el mismo valor que una cochera en Puerto Madero, se alquila en pesos. En promedio se pide $ 250.000 por mes, según datos de Zonaprop pero la demanda es muy escasa.

Otro plus que tienen las cocheras son los contratos. La mayoría de los propietarios se maneja con contratos flexibles por un año y actualizaciones bimestrales. Muchos ni siquiera hacen intervenir a las inmobiliarias.

Nuevos desarrollos en Madero

El crecimiento de Puerto Madero es limitado. «La escasa disponibilidad de tierra y su estricta zonificación provoca que su desarrollo sea sumamente controlado y por ende que la construcción de nuevos emprendimientos y oferta de unidades se vea limitada en cantidad», explican en el informe de Reporte Inmobiliario.

Según el relevamiento solo hay seis obras en construcción. Una menos que en el mismo informe del año pasado.

Actualmente la superficie en obra es de 135.686 m2. Es significativamente inferior a la cifra registrada a mediados de la década pasada y hasta en 2015 cuando se produjo el crecimiento del barrio. En ese momento el promedio superaba los 600.000 m2 anuales y llegando en alguno de esos años a estar por encima del millón de m2 en construcción.

«En estos meses los precios de venta se recuperaron. Esto se debe a que se incrementaron las ventas. Hay una revalorización tanto de los inmuebles usados como en pozo», remarcó Mercedes Ginevra, CEO de Ginevra International Realty Argentina y Uruguay, experta en mercado de Puerto Madero. De hecho, en los principales portales de búsqueda hoy no hay oferta disponible.

Pero en Puerto Madero «no podrán verse grandes volúmenes de obra debido a que la mayoría de los terrenos existentes se encuentran ya construidos y agotaron su edificabilidad», resaltan en Reporte Inmobiliario.