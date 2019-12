Claudio Caniggia desalojó a sus hijos de su departamento de Puerto Madero

Tras las vacaciones y el casamiento en México con Sofía Bonelli, Claudio Paul Caniggia decidió hacerse cargo de varias cosas que le habían quedado pendientes en Buenos Aires.

Tiempo antes del casamiento, Mariana Nannis, su ex mujer, lo acusó de «ser violento y drogadicto«. Luego de este escándalo, sus hijos, Charlotte y Alexander, se pusieron de lado de la mediática y generó un cierto mal estar en el futbolista.

“Ellos serán siempre mis hijos igualmente y nunca diré nada en contra de ellos, pero obviamente no es una situación linda, es desagradable. Supongo que me conocen un poco y cada uno sabrá, o el futuro lo dirá. El que no tiene la opinión que yo esperaría, no hablará ahora pero espero que en algún momento se dé cuenta. No voy a decir nada si alguno de mis chicos esté en contra o si dicen algo que me duele. Yo los voy a querer siempre, después veremos si recapacitan. Ellos saben quién soy yo”, había comentado en una entrevista hace algunas semanas.

Cansado de las constantes críticas y peleas con sus hijos, el Pájaro decidió echarlos del fabuloso departamento en Puerto Madero. «Caniggia les pidió a sus hijos que abandonen el Faena. Alex se fue a lo de su suegra y Charlotte a lo del novio», adelantó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. Comienza una nueva polémica. NR