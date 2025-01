El Gobierno porteño anunció alivios fiscales para jubilados, monotributistas y comercios

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció medidas de alivio fiscal para comerciantes, monotributistas y jubilados. Se trata de una reducción o eliminación de impuestos, según el caso, que beneficiará a más de 530.000 contribuyentes. Son cerca de $305.000 millones que la Ciudad dejará de cobrar.

En primer lugar, se eximirá del ABL a más jubilados y pensionados. Son cerca de 37.000 jubilados de la Ciudad de Buenos Aires que dejarán de pagarlo, si cobran menos de cuatro jubilaciones mínimas, aproximadamente $1.063.000; y el valor fiscal de su casa no supera los $40 millones. También alcanza a las personas con discapacidad. El trámite se puede hacer a través de la página web de AGIP.

Por otra parte, se hará una devolución express, en 96 horas hábiles, de saldos a favor menores o iguales a $2 millones para quienes tributan Ingresos Brutos. Alcanza a 221.000 contribuyentes y se podrá gestionar el trámite de manera online.

Ambas medidas ya están vigentes, mientras que el resto de lo anunciado debe ser aprobado en la Legislatura porteña.

En tanto, se propuso la exención y reducción de las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los servicios no profesionales como plomeros, electricistas o peluqueros, centros de estética, administración de consorcios, fotografía y limpieza. Todas las categorías tendrán el 100% de exención si facturan por debajo de $6.450.000 anuales. A partir de montos superiores habrá bonificaciones decrecientes que van desde el 35% a 10%. Aquellos que facturan más de de $24,2 millones no tendrán reducción. Quienes comiencen una actividad estarán exentos por un año.

Al respecto, Macri afirmó en conferencia de prensa: “La Ciudad de Buenos Aires tiene una realidad de mucha inequidad. Los profesionales no pagan ingresos brutos desde hace mucho tiempo, pero el no profesional, que no accedió tal vez a un título universitario, sí paga. Entonces ahora queremos empezar a equilibrar esa balanza, porque todos son parte de la economía de la ciudad”.

En lo que respecta a comercio, se impulsa una alícuota del 0% en Impuesto de sellos de los contratos de alquiler con destino comercial y turístico. De esta forma quedan eximidos todos los alquileres, porque hasta ahora estaban incluidos solo los destinados a vivienda.

También, la alícuota de sellos será cero para las operaciones de leasing de vehículos, y las de adhesión y cesión de cuotas de fideicomisos de desarrollos inmobiliarios, para facilitar el acceso a la vivienda. La compraventa de vivienda familiar por debajo de los $205 millones queda exenta del impuesto de sellos.

“Seguimos impulsando el sur de la Ciudad, particularmente en este caso, Barracas, una zona que ha sido históricamente postergada y que presenta muchos terrenos baldíos y oportunidades de desarrollo inmobiliario. Con el objetivo de fomentar allí el desarrollo, la construcción de nuevas viviendas, la alícuota de impuestos a los sellos se va a reducir del 3,5% al 0,5% en el polígono delimitado por las calles Montes de Oca, California, pasaje Río Cuarto y Av. Regimiento de Patricios”, agregó el jefe de Gobierno.

“Es muy importante porque esto forma parte de nuestro objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, algo que estamos incentivando con el Banco Ciudad a través de los préstamos hipotecarios y el financiamiento para la compra desde el pozo”, aseguró Macri.

Hacia delante, desde el gobierno de la Ciudad informaron que con ARCA -ex AFIP- se está trabajando en el régimen simplificado que unifica los impuestos locales con el Monotributo Nacional. La iniciativa beneficiará a más de 207.000 contribuyentes de la Ciudad que tributan en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos y pretende agrupar las obligaciones nacionales y locales en un único pago mensual.

“Este esquema busca reducir trámites y costos asociados al cumplimiento tributario. Se abona una cuota mensual fija, sin que se apliquen retenciones en cuentas bancarias o en tarjetas de débito y crédito. Esto ahorrará tiempo y esfuerzo, generará mayor transparencia y permitirá un acceso más sencillo a la regularización: en caso de deudas, la integración facilita planes de pago para saldar las obligaciones de ambas jurisdicciones”, detallaron desde la Ciudad.

Además, se enviará a la Legislatura un proyecto de ley que contempla un Plan de regularización de deudas administrativas y judiciales de todos los tributos que recauda la Ciudad (ABL, patentes, Ingresos Brutos, sellos) con condonación de intereses resarcitorios y punitorios.

Por último, se presentará un proyecto de ley para adherir al Régimen Nacional de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y al blanqueo impulsado por el Ejecutivo nacional. Este último busca eximir del pago de Ingresos Brutos a los ingresos provenientes de los bienes declarados. La adhesión permitirá la no aplicación de sanciones, infracciones ni denuncias penales, si corresponde, con respecto a los ingresos declarados.