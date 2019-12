Puerto Madero, el segundo barrio más rentable de la Ciudad

El último relevamiento de Mercado Libre Inmuebles destaca que el 2019 cerró con una Rentabilidad Bruta Anual promedio de 2,5%, lo que implicaría 40 años para recuperar la inversión de la compra del inmueble.

En este sentido, Villa Lugano y Puerto Madero se consolidaron durante el año como las zonas de mejor rentabilidad dentro de CABA. Mientras en Villa Lugano la rentabilidad anual alcanzó el 3,5% con 28,6 años para pagar la inversión, en Puerto Madero el retorno llegó a 3,4% con 29,4 años para pagar en su totalidad la compra por medio del alquiler.

“Consideramos que, en el caso de Villa Lugano, la posibilidad de una menor inversión ha propiciado estas mayores tasas. En el caso de Puerto Madero, contratos más flexibles y una mayor porción de cobros dolarizados podrían explicar este fenómeno”, señaló Juan Manuel Carretero, Gerente de Clasificados para Argentina de Mercado Libre.

Barrios más rentables

1. Villa Lugano 3,5%

2. Puerto Madero 3,4%

3. Nueva Pompeya 3,3%

Barrios menos rentables

1. Barracas 2,0%

2. Núñez 2,2%

3. Caballito 2,2%

Venta y Alquiler

El índice trimestral de precios de departamentos en venta de Mercado Libre cerró el año 2019 con su cuarta caída consecutiva, acumulando una variación negativa de -3,8%. A diferencia de 2018, donde los precios mostraron estabilidad a pesar del contexto económico, este año las caídas han comenzado a hacerse más evidentes, aunque aún relativamente moderadas.

Puerto Madero, a pesar de que registró una baja respecto a la medición anterior, sigue siendo el barrio con los valores más altos de la ciudad, con US$ 5.482/m². Luego aparecen. Recoleta con US$ 3.414/m² y Palermo con US$ 3.386/m².

En el otro extremo, los valores por m² más accesibles dentro de los barrios analizados para viviendas en altura se registraron en Villa Lugano, Nueva Pompeya y La Boca, con un valor de US$ 1.349, US$ 1.655 y US$ 1.782, en ese orden.

Respecto del alquiler, el mercado también experimentó un decrecimiento, con una variación interanual negativa de -10,2% medido en dólares. En pesos, el alza promedio fue de un 25,8% anual, muy por debajo de la inflación interanual acumulada. Por lo tanto el valor en CABA se situó en $16.924 considerando el promedio de departamentos entre 1 y 3 ambientes. NR