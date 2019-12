Las fotos de Vicky Xipolitakis paseando con su hijo por Puerto Madero que generaron polémica

Vicky Xipolitakis fue centro de las críticas hace algunos días cuando organizó el cumpleaños de un año de su hijo Salvador Uriel. Allí, lejos de ser una fiesta infantil, se trató de una megafiesta y ella ingresó al salón de Puerto Madero en un coche antiguo con un vestido largo blanco con su hijito en brazos.

Incluso algunos criticaron a la Griega por lo ostentoso del evento y su vestido, el cual aseguran que parecía de boda.

En este caso, la mediática compartió una serie de imágenes donde se la ve paseando junto a su hijo por el barrio luciendo un particular look. En las fotos se la puede observar con un corpiño y una calza con varios sectores traslúcidos.

Este atuendo de Vicky Xipolitakis abrió una polémica en las redes sociales entre los usuarios que no tardaron en reprobar su look. “No te puedo creer que en Argentina salgas así vestida a la calle”, “Lomazo. Pero no da salir a correr en corpiño”, “En corpiño x puerto madero… que desastre. Despues nos quejamos”, fueron algunos de los mensajes.

Pero otros fanáticos salieron al cruce y defendieron a Xipolitakis: “Gente, Vicky se puede vestir como quiere, cuando pasea a su bebé o no. No hacen falta esos comentarios ‘¿Hace falta salir así?’ O ‘Vestite con ropa común para pasear a tu hijo’. Es una mujer libre, hace lo que quiere y se pone lo que quiere, no porque la gente le diga eso va a tener que cambiarse. Encima alto cuerpazo, ¿Hasta eso le van a criticar? Media pila.”, escribió una joven. NR