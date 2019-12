El incómodo momento que vivieron Nancy Dupláa y Pablo Echarri en un hotel de Puerto Madero

Nancy Dupláa es una de las actrices más controversiales del país y eso tiene que ver con su postura política. Desde hace años que se muestra a favor del kirchnerismo. Además, comenzó a militar por causas feministas y se unió al Colectivo de Actrices Argentinas desde donde luchan contra la violencia de género y a favor de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ahora en un mano a mano con Dady Brieva , se animó a hablar sobre las críticas que recibe por haberse asumido como «kirchnerista»

“Cristina y Néstor vinieron a cambiarnos la conciencia y a incluir, luego de una época de exclusión y desmadre económico, de ponerse de rodillas ante el exterior y cargarse de deudas. Cosas bastante nocivas para la ciudadanía. Y ellos dieron oportunidades”, comenzó la actriz.

“¿De dónde viene el anti peronismo acérrimo?”, le preguntó Dady, quien también suele ser criticado por su postura política. “Del no compartir lo que ellos solos pueden tener por potestad propia. No quieren compartir con la mayoría el estándar de vida que llevan”, respondió Nancy.

Finalmente la ex 100 días para enamorarse contó un incómodo episodio que le tocó vivir junto a Pablo Echarri: “La semana pasada nos pasó de ir con Pablo a un Hotel en Puerto Madero y cruzarnos con una señora que nos dijo ‘mira a estos dos’, desprestigiándonos. Como diciendo ‘no pertenecen acá’”, relató. “A mí no me importa nada, fui con todo y le contesté. No me parece justo que alguien me diga que no puedo acceder a darme un gusto. En el fondo molesta que el negro vaya a la universidad y piense. Les molesta la conciencia popular”. NR