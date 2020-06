Cerró el restaurante La Parolaccia Casa Tua de Puerto Madero

La pandemia dio un giro al negocio gastronómico. Los principales grupos del sector están redefiniendo su futuro. La Parolaccia y La Bistecca son dos marcas de los hermanos Pablo y Federico Lore que decidieron cerrar locales.

Muchos redefinen su paquete accionario, otros como los hermanos Lore prefieren desprenderse de locales que les ocasiona un alto costo de alquiler y se aferran a los restaurantes propios. Saben que falta todavía para la reapertura y ven complicado el futuro a una capacidad del 50%.

Pese a que hace poco tiempo, La Parolaccia festejó sus 30 años en Argentina, decidió achicarse. El primer cierre oficializado es el del restaurante La Parolaccia Casa Tua de Puerto Madero. En el frente, ubicado en avenida Alicia Moreau de Justo 276, ya no queda ni el cartel con la marca.

“Queridos clientes: Los extrañamos y no vemos el momento de poder retomar las actividades para volver a recibirlos en nuestros locales, con la pasión de siempre. En este momento tan difícil, no son todas buenas noticias. Debido a la pandemia mundial que nos impacta a todos, el local La Parolaccia Casa Tua (Puerto Madero), no volverá a abrir sus puertas. Este es un golpe muy duro para nosotros, ya que en nuestros 30 años de trayectoria, siempre hemos apostado al futuro y crecimiento de nuestro país. Los esperamos muy pronto en todos los demás locales, con el espíritu y cariño de siempre, a todos nuestros clientes. Un gran abrazo y gracias por el apoyo de siempre”, señala la despedida en redes. NR